«الخارجية» تبحث مع رئيس بعثة «اليوبام» سبل تعزيز العلاقات المتبادلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 11:59 صباحا
وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات عمر كتي، مع رئيس بعثة اليوبام لدى ليبيا ناتالينا سي, 1 أغسطس 2021. (وزارة الخارجية)

بحث وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لشؤون التعاون والمنظمات عمر كتي، مع رئيس بعثة اليوبام لدى ليبيا ناتالينا سي، سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين ليبيا والبعثة.

الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، أمس الأحد، حضره مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة أحمد المقهور، ومستشار العلاقات والتعاون ببعثة اليوبام منصور المسلاتي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان الأحد.

وناقش اللقاء وضع الأسس القانونية والفنية اللازمة لاتفاقية المقر لبعثة اليوبام لدى ليبيا.

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وتأسست بعثة اليوبام بليبيا، في 22 مايو 2013، وهي بعثة مدنية تعنى بالسياسات الأمنية المشتركة والدفاع، (CSDP)، كما تهتم بإدارة الحدود، وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وفق البيان.

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