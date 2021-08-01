«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 10:58 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري خلال اجتماع لجنة مقترحات القوانين الانتخابية. (أرشيفية: الإنترنت)

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، اجتماعاً مع لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية المشكّلة من المجلس.

واشار مكتب رئاسة مجلس الدولة على صفحته الرسمية «فيسبوك» أن اللجنة باشرت عملها في وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات.

وأوضح المكتب أنه من المتوقع أن تنجز اللجنة مقترح قوانين الانتخابات خلال العشرة أيام القادمة، وسيتم التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإصدار القوانين بعد التوافق عليها.

-  مجلس الدولة يشكل لجنة للتواصل مع «النواب» بشأن إعداد قوانين الانتخابات
-  نورلاند: «شجعت» المشري على التوصل إلى «حل وسط مبكر» بشأن الأساس القانوني للانتخابات

وأعلن مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مساء الإثنين الماضي، تشكيل اللجنة المكلفة التواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بشأن النظر في مقترحات إعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وتضم لجنة مجلس الدولة كلًّا من أعضاء المجلس: السنوسي سالم عمر القمي «رئيسًا» وعضوية كل من أبكده محمد علي كسلاله، وأحمد محمد علي يوسف لنقي وشكري الأمين محمد المغربي وعبدالسلام إبراهيم إسماعيل الصفراني، وعمر عبدالعزيز عبد الكريم أبوشاح ومحمود سلامة محمد الغرياني ونعيمة محمد نصر الحامي ونوح عبدالله نوح المالطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي بنغازي بهدف في الدور الرباعي
رياضة محلية
في الذكرى الأولى..انفجار مرفأ بيروت مأساة تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية ...
عربى
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 3.3% في ...
اقتصاد
«فرانس برس»: حركة «النهضة» تواجه عداء متزايدا من التونسيين
عربى
«عكس التيار »: عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب
فيديو
«عكس التيار »: عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة
فيديو
«فرانس برس»: إصابة راشد الغنوشي بوعكة صحية
عربى
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
إيطاليا تؤزم علاج منتخب الكرة المصغرة.. ومصر أو تركيا أقرب بديل خلال ساعات.. ...
رياضة محلية
555 هدفا في 264 مباراة حصيلة الدوري الليبي قبل نصف النهائي الناري.. الأحد
رياضة محلية
ملايين العائلات الأميركية مهددة بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة «دلتا»
اقتصاد
الأمطار الموسمية في الهند تحصد أرواح 11 شخصا (فيديو)
دولى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق حلقة نقاش حول لائحة عمل مؤسسات المجتمع المدني
ليبيا
الرباع حسونة يمنح قطر أول ذهبية في تاريخها بالأولمبياد
رياضة عالمية
الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»
دولى
سباحة بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط وتحطم رقم الصين في طوكيو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: ملايين الأميركيين مهددون بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة (دلتا)
دولى
الإثنين ..ليبيا تنتظر إقرار الميزانية والقاعدة الدستورية في جلسة «النواب»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد زيت الخروع المذهلة للوجه