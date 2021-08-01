«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام

رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري خلال اجتماع لجنة مقترحات القوانين الانتخابية. (أرشيفية: الإنترنت)

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، اجتماعاً مع لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية المشكّلة من المجلس.

واشار مكتب رئاسة مجلس الدولة على صفحته الرسمية «فيسبوك» أن اللجنة باشرت عملها في وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات.

وأوضح المكتب أنه من المتوقع أن تنجز اللجنة مقترح قوانين الانتخابات خلال العشرة أيام القادمة، وسيتم التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإصدار القوانين بعد التوافق عليها.

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وأعلن مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مساء الإثنين الماضي، تشكيل اللجنة المكلفة التواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بشأن النظر في مقترحات إعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وتضم لجنة مجلس الدولة كلًّا من أعضاء المجلس: السنوسي سالم عمر القمي «رئيسًا» وعضوية كل من أبكده محمد علي كسلاله، وأحمد محمد علي يوسف لنقي وشكري الأمين محمد المغربي وعبدالسلام إبراهيم إسماعيل الصفراني، وعمر عبدالعزيز عبد الكريم أبوشاح ومحمود سلامة محمد الغرياني ونعيمة محمد نصر الحامي ونوح عبدالله نوح المالطي.