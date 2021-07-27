مجلس الدولة يشكل لجنة للتواصل مع «النواب» بشأن إعداد قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 12:53 صباحا
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مساء الاثنين، عن تشكيل اللجنة المكلفة بالتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بشأن النظر في مقترحات إعداد قواني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وتضم لجنة مجلس الدولة كل من أعضاء المجلس: السنوسي سالم عمر القمي «رئيسا» وعضوية كل من أبكده محمد علي كسلاله، وأحمد محمد علي يوسف لنقي وشكري الأمين محمد المغربي، وعبدالسلام إبراهيم اسماعيل الصفراني، وعمر عبدالعزيز عبد الكريم أبوشاح، ومحمود سلامة محمد الغرياني، ونعيمة محمد نصر الحامي، ونوح عبدالله نوح المالطي.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تقوم اللجنة «بتنفيذ ما جاء بالمادة (23) من الاتفاق السياسي والتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بالخصوص وإحالة ما يتم التوصل إليه من مشاريع القوانين إلى المجلس الأعلى للدولة لاعتمادها قبل إحالتها لمجلس النواب».

- كوبيش يدعو مجلسي النواب والدولة إلى التوافق حول قانون الانتخابات
- البعثة الأممية تؤكد دعم لجنة «النواب» في وضع القوانين الانتخابية وتشدد على إشراك مجلس الدولة
- بليحق: لجنة مجلس النواب وصلت روما لمناقشة التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

وبدأت اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب أمس الاثنين، اجتماعاتها في العاصمة الإيطالية روما مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في يلبيا لمناقشة مقترحات قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

ويأتي إعلان المجلس الأعلى للدولة عن تشكيل اللجنة عقب الاتصال الذي أجراه اليوم المبعوث الأمم يان كوبيش مع رئيس المجلس خالد المشري أمس الاثنين، وحث خلاله المجلس على التوافق مع مجلس النواب بشأن قوانين الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) انتهاء مباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الجولة الأخيرة من الدوري ...
رياضة محلية
الرئيس قيس سعيد يرد على الاتهامات بتنفيذه انقلابا في تونس
عربى
الإمارات: أبوظبي تعلن تخفيض رسوم تأسيس الشركات بنسبة تفوق 90%
اقتصاد
(فيديو) انتهاء مواجهة الأهلي طرابلس ورفيق في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز
رياضة محلية
عدي حسونة.. ثاني ليبي يغادر أولمبياد طوكيو 2020
رياضة محلية
اليوم.. 5 مباريات في الجولة الأخيرة للدوري الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي
دولى
تونس: عربات الجيش تطوق مبنى البرلمان بعد إعلان تجميد أنشطته
دولى
الغنوشي يتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور
دولى
الفيضانات تغمر شوارع لندن مع توالي العواصف (فيديو)
دولى
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صورة تشويقية لـ«suv مايباخ» من «مرسيدس»