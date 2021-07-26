نورلاند: «شجعت» المشري على التوصل إلى «حل وسط مبكر» بشأن الأساس القانوني للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 08:10 مساء
السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري, 26 يوليو 2021. (السفارة الأميركية في ليبيا)

قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، إنه «شجع» رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على التوصل إلى حل وسط مبكر بشأن الأساس القانوني للانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وأوضح نورلاند في تغريدة نشرتها صفحة السفارة الأميركية في ليبيا على تويتر، «في اجتماع اليوم مع رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري، شجعته، مثل جميع القادة السياسيين الليبيين، للتوصل إلى حل وسط مبكر بشأن الأساس القانوني للانتخابات».

وفي وقت سابق، لفت نورلاند، إلى أنه بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ملف مشروع الميزانية العامة، وأيضًا المسار إلى الانتخابات.

- نورلاند يبحث مع اللافي والكوني الأوضاع الأمنية في الجنوب وملف المصالحة الوطنية

وكتب نورلاند: «التقيت اليوم (الإثنين) رئيس الوزراء الدبيبة، لمناقشة علاقتنا الثنائية، والدعم الأميركي لاستيفاء عمل حكومة الوحدة، والميزانية، والمسار إلى انتخابات ديسمبر التي يعتمد عليها الشعب الليبي».

كذلك أوضح نورلاند، أنه بحث اليوم مع عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي، وكذلك المصالحة الوطنية.

وتابع في تغريدة للسفارة الأميركية اليوم، «التقينا عضوي المجلس الرئاسي الكوني واللافي، وناقشنا الأوضاع الأمنية في الجنوب، وكذلك المصالحة الوطنية كعنصر مهم لإنهاء الصراع وتحسين حياة جميع الليبيين».

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