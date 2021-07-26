نورلاند يبحث مع اللافي والكوني الأوضاع الأمنية في الجنوب وملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 06:51 مساء
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند متحدثا إلى قناة «الوسط» الأحد 23 مايو 2021. (السفارة الأميركية)

قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه بحث اليوم مع عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي وكذلك المصالحة الوطنية.

وأوضح نورلاند، في تغريدة للسفارة الأميركية اليوم، «التقينا عضوي المجلس الرئاسي الكوني واللافي، وناقشنا الأوضاع الأمنية في الجنوب، وكذلك المصالحة الوطنية كعنصر مهم لإنهاء الصراع وتحسين حياة جميع الليبيين».

وفي وقت سابق من اليوم، قال نورلاند، إنه بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ملف مشروع الميزانية العامة، وأيضا المسار إلى الانتخابات.

- نورلاند يبحث مع الدبيبة ملف الميزانية والمسار إلى الانتخابات

وكتب نورلاند: «التقيت اليوم (الإثنين) رئيس الوزراء الدبيبة، لمناقشة علاقتنا الثنائية، والدعم الأميركي لاستيفاء عمل حكومة الوحدة، والميزانية، والمسار إلى انتخابات ديسمبر التي يعتمد عليها الشعب الليبي».

وشهد الطرفان، صباح اليوم، توقيع شركة هاتف ليبيا عقدًا مع الشركة الأميركية «إنفنيرا»، لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات في ليبيا، في إطار زيارة وفد من غرفة التجارة الأميركية إلى العاصمة طرابلس، للقاء ممثلين عن شركات ليبية.

وقال نورلاند، إن اللقاء فرصة لفهم كيف يمكن للشركات الأميركية أن تتعاون مع نظيراتها الليبية، وخلق فرص اقتصادية إضافية لليبيين، متابعًا: «الشركات الأميركية الممثلة اليوم توظف آلاف الليبيين في عديد القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبناء والخدمات المالية».

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