النهر الصناعي: إزالة الوصلات غير الشرعية من سوق الخميس إلى باطن الجبل

إزالة الوصلات غير الشرعية بين السدادة ومنطقة الوشكة, 5 مارس 2021. (أرشيفية: النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، الأحد، انطلاق حملة واسعة ومكثفة لإزالة الوصلات غير الشرعية بالمنطقة الممتدة من سوق الخميس إلى باطن الجبل.

وأشار الجهاز إلى أن الحملة تستمر 4 أيام بالتعاون بين إدارة جهاز النهر الصناعي بالمنطقة الغربية بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز الشرطة الزراعية، حسب منشور بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي مارس الماضي، أعلن جهاز النهر الصناعي إزالة الوصلات غير الشرعية، في المنطقة بين موقع السدادة إلى منطقة الوشكة لمسافة نحو 70 كيلومترًا، مرورًا بالهيشة الجديدة- وادي زمزم- الوشكة.