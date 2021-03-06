«النهر الصناعي»: إزالة الوصلات غير الشرعية بين السدادة ومنطقة الوشكة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 06:47 مساء
إزالة الوصلات غير الشرعية بين السدادة ومنطقة الوشكة, 5 مارس 2021. (النهر الصناعي)

أعلن جهاز النهر الصناعي إزالة الوصلات غير الشرعية، في المنطقة بين موقع السدادة إلى منطقة الوشكة لمسافة نحو 70 كيلومترًا، مرورًا بالهيشة الجديدة- وادي زمزم- الوشكة.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن عمليات الإزالة جاءت من أجل المحافظة على الإمداد المائي وعلى مكونات النهر الصناعي.

إزالة التعديات على خط النهر الصناعي في مصراتة

وبحسب البيان فإن هذه الإجراءات جاءت بالتعاون مع مديرية أمن مصراتة مكتب شرطة أبوقرين، والشركة العامة للمياه فرع الوشكة، ومدير الفرع البلدي الوشكة، وبعض «المواطنين الشرفاء» بمنطقة الوشكة.

وأكد الجهاز أنه تم أخذ تعهدات على المواطنين المتعدين، بعدم التعدي مرة أخرى، على مكونات الشبكة.

 

إزالة الوصلات غير الشرعية بين السدادة ومنطقة الوشكة, 5 مارس 2021. (النهر الصناعي)
إزالة الوصلات غير الشرعية بين السدادة ومنطقة الوشكة, 5 مارس 2021. (النهر الصناعي)
إزالة الوصلات غير الشرعية بين السدادة ومنطقة الوشكة, 5 مارس 2021. (النهر الصناعي)
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