«التعليم الفني» تعلن استمرار تعليق الدراسة بمؤسساتها من مصراتة إلى زلطن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 10:15 مساء
السيفاو في جولة تفقدية لمؤسسات التعليم التقني والفني في الأصابعة, 8 مايو 2021. (وزارة التعليم الفني والتقني)

قرر وزير التعليم التقني والفني في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يخلف السيفاو، اليوم السبت، استمرار إيقاف الدراسة بالمناطق الممتدة من مدينة مصراتة شرقًا إلى مدينة زلطن غربًا إلى الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وجاء القرار بناء على توصيات لجنة مكافحة الجائحة بالوزارة في ضوء «التفشي الوبائي الحاد، وارتفاع وتيرته في بعض المناطق»، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» المعنية بنشر أخبار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ونص القرار كذلك على «استمرار إجراء الامتحانات ولفترة واحدة، مع التشديد الصارم على  تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة»، ودعا الكليات والمعاهد التقنية ومكاتب التعليم الفني المتوسط إلى التواصل اليومي مع لجنة الجائحة عن طريق غرفة الطوارئ على «الفايبر». 

- تعليق الدراسة بالكليات والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة إلى نهاية يوليو
الزناتي: تعاقدنا على استيراد مليوني لتر أكسجين كمخزون للطوارئ

وأشار البيان إلى أنه يستثنى من إيقاف الدراسة الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية؛ نظرًا لـ«استقرار الحالة الوبائية بهما».

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، تزامنًا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

وحتى الخميس الماضي، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الجائحة في ليبيا منذ ظهورها في مارس 2020، نحو 249 ألفًا و114 حالة، بينها 190 ألفًا و978 شفاء، و3509 وفيات، و54 ألفًا و627 نشطة، فيما بلغت حصيلة المطعمين ضد الوباء 548 ألفًا و949 شخصًا.  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ملايين العائلات الأميركية مهددة بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة «دلتا»
اقتصاد
الأمطار الموسمية في الهند تحصد أرواح 11 شخصا (فيديو)
دولى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق حلقة نقاش حول لائحة عمل مؤسسات المجتمع المدني
ليبيا
الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»
دولى
سباحة بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط وتحطم رقم الصين في طوكيو
رياضة عالمية
الصين: السلطات ترصد بؤرا جديدة لفيروس «كورونا» في منطقتين إضافيتين
دولى
دراسة أميركية: ليبيا تحولت إلى «بوابة» لتهريب السلع التركية والصينية
ليبيا
أوامر لوزارة الخزانة بتسليم الكونغرس البيانات الضريبية لترامب
دولى
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
«النهر الصناعي»: استمرار فحص الأنابيب المتضررة بخط «تازربو- بنغازي»
ليبيا
دراسة ليبية تؤكد فعالية لقاح «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
الصهبي يعلن انتهاء اجتماعات روما لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
ليبيا
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
«رويترز»: عقيلة يحذر من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثماني علامات للعينين تشير إلى وجود أمراض بالجسم