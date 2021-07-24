تعليق الدراسة بالكليات والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة إلى نهاية يوليو

وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو. (فيسبوك)

قرر وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاوK تعليق الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة إلى نهاية شهر يوليو الجاري، واستثني القرار طلاب الامتحانات النهائية بكليات ومعاهد التقنية العليا.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن القرار «حرصًا وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين والموظفين بمؤسسات التعليم التقني والفني، وخاصةً بعد ازدياد في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» في معظم مناطق دولة ليبيا».

وتسجل اصابات الفيروس في البلاد ارتفاعًا كبيرًا في البلاد؛ إذ أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و22 حالة وفاة.

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وبشأن طلاب المعاهد الفنية المتوسطة، قرّر وزير التعليم التقني تعليق الدراسة لطلاب سنوات النقل لمدة أسبوع بجميع مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة اعتبارًا من 24 يوليو 2021، فيما تبدأ امتحانات طلبة الدبلوم الفني المتوسط (الفترة الثانية) في موعدها المحدد 24 يوليو 2021.

وحسب الوزارة، وعقب نهاية شهر يوليو، فإن استمرار الدراسة من عدمه يتم بالتنسيق مع لجان مكافحة فيروس «كورونا» بالبلديات لتحديد الموقف الصحي. وشدد السيفاو على ضرورة المتابعة اليومية والتكاثف والتعاضد في هذه المرحلة الصعبة والحساسة وبما يضمن ويكفل سلامة الجميع من هذا الوباء الفتاك.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا ارتفعت منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 229 ألفًا و406 حالات، بينها 40 ألفا و792 نشطة، و185 ألفًا و468 شفاء، و3344 وفاة.