العدل: 25 % نسبة الحضور للوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 11:54 صباحا
وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن. (الإنترنت)

أصدرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن تعليمات لإدارات الوزارة والجهات التابعة لها، بضرورة الالتزام بتقسيم العمل بين الموظفين؛ بحيث لا تتجاوز نسبة الحضور 25 % و التأكيد على الجميع بارتداء الكمامة للموظفين والمترددين.

وأرجعت الوزيرة القرار، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس «كورونا»، الأمر الذي يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية».

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ونوهت الوزيرة إلى قراري رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن تقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس «كورونا» واتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة الفيروس، وكتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والذي يقضي بمنع المعايدات بعد الرجوع للعمل من عطلة العيد..

ووجهت الوزيرة بعدم إقامة المعايدات والتجمعات على أن يقتصر الأمر على برقيات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف لتبادل التهاني.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا ارتفعت منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 229 ألفًا و406 حالات، بينها 40 ألفا و792 نشطة، و185 ألفًا و468 شفاء، و3344 وفاة. 

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