184 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 12:30 صباحا
الدبيبة يزور مراكز العزل في زليتن, 24 يوليو 2021. (بلدية زليتن)

سُجلت 184 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات وفاة، في بلدية زليتن، السبت.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي زليتن تحاليل لـ514 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 322 عينة، وإيجابية 184 عينة داخل البلدية وثماني عينات من خارجها، بنسبة 36.9% من إجمالي العينات المفحوصة، حسب ما أظهر بيان صادر عن لجنة إدارة أزمة الجائحة بالبلدية.

وأشار البيان إلى وجود 24 حالة إيواء بالعناية الفائقة، و19 حالة إيواء بقسم الرعاية الطبية العالية، و16 حالة بقسم الفلترة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للمسحات الأنفية التي أجراها المختبر المرجعي زليتن 45 ألفا و923 مسحة.

«الصحة» ترسل فريقا طبيا لدعم مركز العزل في زليتن

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلدية إلى 11 ألفا 440 حالة بينها 3262 نشطة، و8178 شفاء، فيما توفي 210 أشخاص جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.

وتشهد زليتن ارتفاعا ملحوظا في عدد إصابات فيروس «كورونا» وتحديدا منذ مطلع الشهر الجاري مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء. 

والأسبوع الماضي، حذر عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، من انهيار المنظومة الصحية في البلدية مع زيادة الإصابات بالفيروس، قائلًا: «الوضع كل يوم يسوء أكثر». وفي مواجهة ذلك، أرسلت إدارة الطوارئ الصحية بديوان وزارة الصحة، الثلاثاء الماضي، فريقا طبيا طارئا لدعم مركز العزل بمدينة زليتن.

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