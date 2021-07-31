الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 09:39 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق غرب البلاد، بسبب تأثير كتلة هوائية ساخنة نسبيًا.

وذكرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن ارتفاع الحرارة يشمل بعض المناطق الشرقية، خصوصًا منطقة الدواخل.

رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة
- الطقس: السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على سرت.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية، وتصل إلى 45 درجة مئوية على العزيزية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مرادة
- الطقس: السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على ساحل الخليج وبنغازي.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة،  تنشط على بعض المناطق الساحلية، وتكون خفيفة السرعة أثناء الليل والصباح الباكر.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، وتكون مرتفعة على الدواخل؛ حيث تصل إلى 43 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهاء «الحلم الذهبي» لديوكوفيتش في «أولمبياد طوكيو»
رياضة عالمية
أول تعليق من النائلي بعد توديعه أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة محلية
بالصور.. بعثة الاتحاد في طريقها إلى مصراتة
رياضة محلية
نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني «عائشة»
طب وصحة
بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي لمواجهة الأخضر
رياضة محلية
الولايات المتحدة: وصول أول دفعة من أفغان عملوا لحساب الجيش الأميركي
دولى
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
«الصحة العالمية»: موجة رابعة لوباء «كورونا» في 15 دولة.. تمتد من المغرب إلى ...
دولى
«النهر الصناعي»: استمرار فحص الأنابيب المتضررة بخط «تازربو- بنغازي»
ليبيا
دراسة ليبية تؤكد فعالية لقاح «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
حارس المنتخب الوطني يدخل مرحلة حرجة بعد إصابته بالملاريا
رياضة محلية
تونس تترقب خارطة طريق المرحلة المقبلة بعد إجراءات قيس سعيّد
عربى
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
«رويترز»: عقيلة يحذر من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق
ليبيا
رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني
ليبيا
بليحق: مجلس النواب سيصوت الإثنين على مشروع الميزانية وقانون الانتخابات «بمن حضر»
ليبيا
المشري للمبعوث الأميركي: سلوك رئيس مفوضية الانتخابات أخرجه عن الحيادية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ