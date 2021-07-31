الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق غرب البلاد

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق غرب البلاد، بسبب تأثير كتلة هوائية ساخنة نسبيًا.

وذكرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن ارتفاع الحرارة يشمل بعض المناطق الشرقية، خصوصًا منطقة الدواخل.

رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة

- الطقس: السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على سرت.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية، وتصل إلى 45 درجة مئوية على العزيزية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مرادة

- الطقس: السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على ساحل الخليج وبنغازي.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق الساحلية، وتكون خفيفة السرعة أثناء الليل والصباح الباكر.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، وتكون مرتفعة على الدواخل؛ حيث تصل إلى 43 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة

- الطقس: السماء صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.