ضبط قاتل أخيه في المرج.. ادعى انتحار المجني عليه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 12:53 صباحا
قاتل أخيه في المرج، 30 يوليو 2021، (الداخلية)

ضبط قسم البحث الجنائي المرج متهم بقتل أخيه، بعدما حاول الهرب من جريمته عبر إدعاء وفاة المجني عليه منتحرا.

تعود بداية الواقعة إلى وصول جثة المتوفى إلى مستشفى المرج، حيث ادعى المتهم أنه مات منتحرا، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

وجرى فتح محضر بالواقعة، والاستماع إلى أقوال المسعفين، ثم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة، التي أمرت بعرض الأمر على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، بعد التأكد من وجود إصابات بالجثمان.

وأكد الطبيب الشرعي في تقريره الطبي المبدئي، أن الوفاة ليست بسبب «الانتحار» بالشنق، مما جعل أعضاء البحث الجنائي يكثفون تحرياتهم لجمع المعلومات والاستدلالات، حيث قاد التحقيق إلى ضبط شقيق المجني عليه، الذي اعترف بقتل أخيه بضربه بواسطة أداة حديدية، ثم وضع الحبل على رقبته، وادعى أنه انتحر، وقد اتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وأحيلت أوراق المحضر إلى النيابة.

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