«داخلية الوفاق»: ضبط قاتل زوجته في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 11:55 صباحا
المتهم بقتل زوجته عقب القبض عليه. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق ضبط شخص مطلوب على ذمة قضية قتل زوجته بالعمد يعود تاريخها إلى العام 2015. 

وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «قوة العمليات الخاصة بالتعاون مع البحث الجنائي صبراتة ضبطت المدعو (ن. م. س. أ) مواليد 1986 مقيم بصبراتة، الصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة على خلفية قضية قتل عمد».

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ونوهت بأن القبض عليه جاء بعد «تكثيف عمل التحري لضبط المتهم المتورط في جريمة قتل زوجته (ح. م. س. أ) مواليد 1979 في العام 2015، حسب محضر مركز شرطة تاجوراء». وأسفرت جهود التحريات عن تحديد مكانه وضبطه، اتخذت الإجراءات القانونية حياله، وأحيل إلى النيابة العامة.

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