أمن بنغازي: القبض على تاجر خمور من أصحاب السوابق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 08:03 صباحا
جانب من المضبوطات في مصنع الخمور. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مُديرية أمن بنغازي القبض على تاجر خمور من أصحاب السوابق متلبسا بعمليات تصنيع وبيع الخمور. 

ووفق بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد وردت معلومات إلى قسم البحث الجنائي بمُديرية الأمن بقيام شخص بتصنيع واللاتجار بالمواد المُسكرة داخل مصنع متكامل للخمور بإحدى المناطق.

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وكشفت «تحريات البحث الجنائي هوية الشخص وصحة كامل المعلومات الواردة حوله، وهو من ذوي السوابق في صناعة الخمور والاتجار بها».

وأشار البيان إلى «أن قوة من قسم البحث الجنائي ضبطت كامل المصنع والشخص القائم عليه، وحرزت كامل المعدات وكميات كبيرة من الخمور». واعترف المتهم بما نسب إليه، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، وفق المديرية.

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