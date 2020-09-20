«أمن طرابلس»: القبض على متهمين بسرقة وقتل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 02:12 مساء
المتهمان عقب وقوعهما في قبضة رجال الأمن. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على شخصين بتهمة سرقة سيارة مواطن بالإكراه «استعمال السلاح».

وأشارت المديرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن أعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج وبالتعاون مع أعضاء التحري بمركز شرطة جنزور تمكنا من إلقاء القبض على «ف.م.م» إثر قيامه وآخر «ع.م.ظ» بسرقة السيارة.

اقرأ أيضا: ضبط تشكيل عصابي خلال محاولته خطف مواطن بالطريق الساحلي

ولفتت إلى ضبطهما في بوابة 17 وإحالتهما لمركز الفرناج مساء أول من أمس، تمهيدًا لإحالتهما لنيابة سوق الجمعة في قضية سرقة السيارة. يذكر أن المتهم الأول هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صبراتة على ذمة قضايا قتل في زوارة وأخرى في صبراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا»
فيديو
بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»
طب وصحة
بولندي يتسلق أعلى مبنى في باريس
منوعات
بعد وفاة عميدة المحكمة العليا الأميركية.. توقعات بـ«معركة ضارية» على منصبها
دولى
جويلي يعلن رفضه اتفاق حفتر ومعيتيق حول النفط
ليبيا
المصاعب الاقتصادية تعيد الحمير للخدمة في شوارع عدن
عربى
وباء «كوفيد-19» يعقد عمل الصحفيين
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المطاعم بؤر محتملة لنقل «كورونا»