«أمن طرابلس»: القبض على متهمين بسرقة وقتل

المتهمان عقب وقوعهما في قبضة رجال الأمن. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على شخصين بتهمة سرقة سيارة مواطن بالإكراه «استعمال السلاح».

وأشارت المديرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن أعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج وبالتعاون مع أعضاء التحري بمركز شرطة جنزور تمكنا من إلقاء القبض على «ف.م.م» إثر قيامه وآخر «ع.م.ظ» بسرقة السيارة.

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ولفتت إلى ضبطهما في بوابة 17 وإحالتهما لمركز الفرناج مساء أول من أمس، تمهيدًا لإحالتهما لنيابة سوق الجمعة في قضية سرقة السيارة. يذكر أن المتهم الأول هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صبراتة على ذمة قضايا قتل في زوارة وأخرى في صبراتة.