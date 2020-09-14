ضبط تشكيل عصابي خلال محاولته خطف مواطن بالطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 11:34 صباحا
تشكيل عصابي تخصص في جرائم الخطف بالطريق الساحلي، 14 سبتمبر 2020، (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

ضبطت وحدة التحري بإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع طرابلس تشكيلًا عصابيًّا يمتهن الخطف والسرقة بالطريق الساحلي.

وقبضت الدوريات الأمنية التابعة لوحدة التحري على التشكيل المكون من ستة أشخاص، خلال محاولتهم خطف شخص بالطريق الساحلي قادم من مدينة زليتن، وعلى الفور تم ضبطه وتحرير المخطوف، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن بني وليد تمكنت الخميس الماضي من تحرير ثمانية مواطنين من الجالية المصرية، بعد خطفهم على الطريق العام بين منطقتي القريات والشويرف جنوب بني وليد.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن بني وليد، عبدالحكيم الغول، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هناك «عصابات تقوم ببيع الأشخاص المقبوض عليهم لأحد مهربي البشر، حيث يقوم بتعذيبهم وابتزاز أهاليهم من أجل دفع فدية مادية كبيرة».

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