ضبط قاتل شقيقه في مسلاتة

قاتل شقيقه في منطقة العمامرة، 11 يناير 2020، (مديرية أمن مسلاتة)

أعلنت مديرية أمن مسلاتة ضبط المتورط في جريمة قتل شقيقه بمنطقة العمامرة.

وتعود بداية الواقعة إلى استقبال نقطة شرطة مستشفى مسلاتة المركزي إشارة هاتفية مفادها استقبال جثة شاب، 17 عاما، جراء طعنات بسكين في يده وقلبه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وشكلت المديرية فريقا لرصد الواقعة، الذي توجه إلى منطقة وقوع الحادث، حيث تعرف على الجاني وهو شقيق المتوفى، 31 عاما، وقد ارتكب جريمته إثر مشاجرة مع المجني عليه، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إبلاغ النيابة العامة.

ودعت المديرية أولياء الأمور إلى مراقبة الأبناء؛ لمنعهم من حمل أي نوع من السلاح، والتدخل السريع لحل المشكلات بينهم ومعرفة الطريق الذي يسلكه الأبناء، وذلك لسلامتهم من الوقوع في المحظور.