ضبط قاتل شقيقه في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 08:57 صباحا
قاتل شقيقه في منطقة العمامرة، 11 يناير 2020، (مديرية أمن مسلاتة)

أعلنت مديرية أمن مسلاتة ضبط المتورط في جريمة قتل شقيقه بمنطقة العمامرة.

وتعود بداية الواقعة إلى استقبال نقطة شرطة مستشفى مسلاتة المركزي إشارة هاتفية مفادها استقبال جثة شاب، 17 عاما، جراء طعنات بسكين في يده وقلبه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وشكلت المديرية فريقا لرصد الواقعة، الذي توجه إلى منطقة وقوع الحادث، حيث تعرف على الجاني وهو شقيق المتوفى، 31 عاما، وقد ارتكب جريمته إثر مشاجرة مع المجني عليه، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إبلاغ النيابة العامة.

ودعت المديرية أولياء الأمور إلى مراقبة الأبناء؛ لمنعهم من حمل أي نوع من السلاح، والتدخل السريع لحل المشكلات بينهم ومعرفة الطريق الذي يسلكه الأبناء، وذلك لسلامتهم من الوقوع في المحظور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
الديمقراطيون يتخذون أول إجراء في مجلس النواب لإزاحة ترامب من السلطة
دولى
وصفت بالأكبر منذ عقود.. انطلاق محاكمة زعماء المافيا الإيطالية الأربعاء
منوعات
شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021
دولى
إذاعة وتلفزيون فلسطين يطلقان «اليوم الإعلامي» ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي
عربى
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم