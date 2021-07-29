تشكيل لجنة فنية مشتركة بين شركة الكهرباء و«الحديد والصلب»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 09:48 صباحا
اجتماع مسؤولي شركتي الكهرباء والحديد والصلب، 28 يوليو 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشكيل لجنة فنية مشتركة مع الشركة الليبية للحديد والصلب.

جاء ذلك في لقاء موسّع بين مسؤولي الشركتين، بمقر شركة الحديد والصلب في مصراتة، تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بمحطة كهرباء الحديد، ودور اللجنة المشتركة في التواصل مع غرفة التحكم بشركة الكهرباء، حسب بيان الأخيرة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتناول اللقاء مناقشة خطة نمو الأحمال، وخطط شركة الكهرباء لتوفير احتياجات «الحديد والصلب» الحالية والمستقبلية من الطاقة، كما أجريت زيارة ميدانية لمحطة كهرباء الحديد للاطّلاع على الوضع التشغيلى لها.

وسبق أن اتخذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بإيقاف العمل بشركة الحديد والصلب خلال شهري يوليو وأغسطس؛ دعمًا للشبكة العامة للكهرباء.

وفي الأول من يوليو، أعلنت الشركة الشروع في عمليات إيقاف كل المصانع داخل مجمع الحديد والصلب «رغم الانعكاسات السلبية فنيًا، والمكلفة ماليًا للشركة، كعلاقتها بزبائنها وبمزوديها بالمواد الخام؛ فضلا عن الارتفاع الكبير لأسعار منتجات الحديد في السوق المحلية».

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