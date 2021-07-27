«عزل زليتن» ينفي وجود حالات وفاة بسبب نقص الأكسجين في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 10:29 مساء
الدبيبة خلال زيارته مراكز العزل في زليتن, 24 يوليو 2021. (بلدية زليتن)

نفى قسم العزل زليتن، «الشائعات» المتداولة حول وجود حالات وفاة، بسبب نقص الأكسجين في البلدية.

وأكد قسم العزل زليتن، في بيان للبلدية اليوم، أن سبب الوفيات في البلدية نتيجة تدهور حالتها الصحية، مناشدة الجميع عدم «الانجرار وراء الشائعات» والتأكد من الأخبار من مصادرها.

والثلاثاء أرسلت إدارة الطوارئ الصحية بديوان وزارة الصحة، فريقا طبيا طارئا لدعم مركز العزل بمدينة زليتن، مع زيادة حالات الإصابة في البلدية.

- «الصحة» ترسل فريقا طبيا لدعم مركز العزل في زليتن

وشمل الفريق أطباء متخصصين وممارسين في العناية الفائقة، وفنيي عناية وتخدير وتمريض عزل، وذلك لتقديم الدعم اللازم للمركز بعد ما شهدته المدينة من ازدياد في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد».

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