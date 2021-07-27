السفارة الإيطالية: توقيع «ميثاق فزان» للتعايش السلمي «حدث تاريخي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 01:46 مساء
ملتقى فزان من أجل ليبيا واحدة موحدة في طرابلس، 26 يوليو 2021، (السفارة الإيطالية)

أشادت السفارة الإيطالية في ليبيا بتوقيع المشاركين في ملتقى «فزان من أجل ليبيا واحدة موحدة» ميثاق التعايش السلمي والوئام الاجتماعي في الجنوب، واصفة الأمر بـ«الحدث التاريخي».

ووجهت السفارة الإيطالية في ليبيا التهنئة على نجاح الملتقى، الذي نظمه المجلس الرئاسي، بمشاركة المنظمة الإيطالية غير الحكومية، حسب تدوينة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين، أُقيم الملتقى في طرابلس بحضور عضوي المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، وعمداء بلديات ورؤساء المجالس الاجتماعية بالجنوب، وممثلي مختلف المكونات الاجتماعية بفزان.

كما شارك في الملتقى عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن الجنوب، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا.

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