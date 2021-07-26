السوق الموازية: الدينار في مستوى ما قبل العيد أمام العملات الدولية

أسعار صرف العملات الدولية في السوق الموازية (السبت 17 يوليو 2021). (الإنترنت)

بدأت السوق الموازية تعاملات ما بعد عيد الأضحى، أمس الأحد، على استقرار العملة الليبية أمام العملات الدولية الرئيسية، دون تغير عن أسعار أمس أو ما قبل العيد، باستثناء العملة الأميركية التي انخفضت اليوم بشكل هامشي.

ففي تعاملات بداية الأسبوع أمس، سجل الدولار الأميركي 5.07 دينار، دون تغيير عن ختام تعاملات الأحد 18 يوليو، بينما انخفض اليوم الإثنين إلى 5.06 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين لم تشهد العملتان البريطانية والأوروبية اليوم أي تغيير سواء مقارنة بأسعارهما أمس، أو بأسعار ما قبل إجازة العيد.

فقد استقر سعر صرف اليورو عند 5.87 دينار، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.95 دينار، وكذلك الليرة التركية عند 0.59 دينار، والدينار التونسي 1.81 دينار.