«بلدي غدامس» يتخذ عدة إجراءات لمجابهة تفشي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 03:07 مساء
مستشفى غدامس العام، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غدامس، اتخاذ جملة من الإجراءات، لمجابهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة غدامس، حيث تجاوزت الحالات النشطة في البلدية 60 حالة.

وتضمنت الإجراءات «التطبيق التام والكامل لقرار رئاسة الوزراء منع التجمعات، خاصة في المقاهي والأسواق الأسبوعية، والتأكيد على ما سبق بشأن الأفراح، والاقتصار على عدد محدود جدا من الحضور، بما لا يتجاوز 20 شخصا، وإلزام المحال والمخابز بالإجراءات الاحترازية للبائع والزبون»، حسب بيان منشور على صفحة المجلس في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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كما أكد المجلس ضرورة التزام المصابين بالحجر المنزلي ولمدة يحددها المختصون، ومنع التجمعات والرحلات السياحية الجماعية، وغلق جميع المتنزهات والمسابح، ومنع السباحة بعين الفرس، وعلى الشرطة السياحية تطبيق ذلك إلى حين إشعار آخر، وغلق المقاهي والمطاعم والاقتصار على خدمة التوصيل إلى المنازل.

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