وزارة النفط والغاز تعلن اتخاذ الإجراءات اللازمة في «واقعة هند القاسمي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 01:34 مساء
وزير النفط والغاز محمد عون. (الإنترنت)

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية «عملها مع الجهات المعنية بالحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيان خلفيات تمثيل سيدة الأعمال ومصممة الأزياء والناشطة الإماراتية الشيخة هند القاسمي للمؤسسة الوطنية للنفط في منتدى اقتصادي عُقد بموناكو الفرنسية الأشهر الماضية».

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إنها «تابعت ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من ظهور سيدة مسماة (الشيخة هند القاسمي) بتمثيل المؤسسة الوطنية للنفط في منتدى اقتصادي بموناكو في الأشهر الماضية، وكذلك ما أوردته المؤسسة الوطنية للنفط لوزارة النفط والغاز بالخصوص في رسالتها المؤرخة في 23 يوليو 2021».

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وأضاف البيان «إذ تتابع الوزارة ... هذا الموضوع بكل اهتمام، فانها تتواصل مع جميع الجهات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبيان خلفيات هذا الأمر ومن كان وراءه حتى تتبين الحقيقة كاملة أمام الشعب الليبي».

وفي تسجيل مصور، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الجمعة، إنه خاطب وزارة النفط والغاز، وأبلغها بما جاء في خبر تمثيل تلك السيدة للمؤسسة، وما جاء في رد المنتدى، مكملا: «طالبنا الوزير بالتواصل مع الجهات في الداخل والخارج لإحقاق الحق، ورفع دعوى قضائية على السيدة ومنْ ورائها، لنعرف ملابسات ما جرى، وأي جهة تمثلها، كما خاطبنا النائب العام بالأمر نفسه، وإدارة الشؤون القانونية تدرس التحرك ضد السيدة أو المنتدى الذي أعطاها المساحة».

وفي بيان عصر الجمعة، أكدت المؤسسة أنه «لا صفة أو علاقة من أي نوع» تربطها بالشيخة هند القاسمي. مضيفة إنها بصدد مخاطبة وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر وزارة النفط والغاز من أجل التواصل مع الحكومة الإماراتية لتوضيح ملابسات الأمر للشعب الليبي، وتبيان أي مؤسسة تتحدث «الشيخة هند باسمها وتدعي عضويتها».

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