«الوطنية للنفط»: لا علاقة من أي نوع تربط هند القاسمي بالمؤسسة

سيدة الأعمال ومصممة الأزياء والناشطة الإماراتية الشيخة هند القاسمي. (الإنترنت)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أن «لا صفة أو علاقة من أي نوع» تربطها بسيدة الأعمال ومصممة الأزياء والناشطة الإماراتية الشيخة هند القاسمي.

جاء ذلك ردا من المؤسسة على ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن مشاركة الشيخة هند القاسمي في منتدى موناكو الخاص بالاستثمار العالمي في التنمية المستدامة بصفتها «عضوا بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط».

وقالت مؤسسة النفط في بيان، إنها بصدد مخاطبة وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر وزارة النفط والغاز من أجل التواصل مع الحكومة الإماراتية لتوضيح ملابسات الأمر للشعب الليبي، وتبيان أي مؤسسة تتحدث «الشيخة هند باسمها وتدعي عضويتها».