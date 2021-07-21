رئيس لجنة «كورونا» مصراتة: لا طاقة كافية لدينا لاستيعاب زيادة المصابين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 11:04 مساء
رئيس لجنة مواجهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة الدكتور محمد الفقيه. (اللجنة)

قال رئيس اللجنة العليا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ببلدية مصراتة الدكتور محمد الفقيه إن اللجنة «ليس لديها الطاقة الكافية لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات».

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن سبب وجود مركز عزل واحد بالبلدية وهو مركز العزل الصحي بالأورام «يرجع إلى تسطيح منحنى للإصابات التي وصلت إلى أقل من 5% في الأشهر الأولى من السنة الحالية، بالإضافة إلى عدم استيفاء الموظفين لحقوقهم».

وأوضح الفقيه أن المركز يضم 105 أسرة طبية فقط وأن تقليل عدد مراكز العزل جاء بالتنسيق مع المجلس البلدي، مشيرا إلى الشروع في افتتاح مراكز عزل بمركز مصراتة الطبي ومستشفى الأمراض الصدرية ومدينة تاورغاء.

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وأكد أنه بدخول ليبيا الموجة الجديدة من الوباء (النسخة الهندية المتحورة من الفيروس - دلتا) منذ منتصف شهر يوليو الجاري بات «تتكشف انحسار القدرة والإمكانات بين العناصر الطبية والطبية المساعدة و كذلك منظومة الأكسجين الطبية».

كما نوه بأنه أغلب الإصابات الواردة للمستشفيات في البلدية سببها البقاء مدة طويلة للعلاج في المنزل، فقد وصلت نسبة الإصابات إلى أكثر من 60% من إجمالي الحالات التي تم فحصها.

وتابع: «نحن نعمل على زيادة عدد أسرة العناية في كافة المراكز الصحية لتسطيح منحنى الإصابات وتقليل نسبتها»، ، داعيا إلى تلقي اللقاح لتجنب المزيد من الإصابات.

وشدد على الحاجة إلى زيادة عدد أفراد الأطقم الطبية ومدها بالإمكانات والمعدات اللازمة وكذلك الأدوية، قائلا: «الكتيبة البيضاء التي تصارع هدا المرض لازالت مستمرة بالإمكانيات الضعيفة والقدرات المتآكلة وتحتاج لزيادة في عدد أفرادها وقدراتهم بالأدوية والمعدات و المستلزمات التي نفذت جميعها من المخازن».

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قبل ذلك، أكد مركز مصراتة الطبي ارتفاع عدد الحالات المصابة بجائحة فيروس كورونا بالمدينة، مع وصول 324 حالة صباح اليوم الأربعاء للمركز.

وفي آخر الإحصاءات، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء إصابة 1781 حالة جديدة بالفيروس في عموم البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 226 ألفًا و701 حالة، منها 38 ألفًا و916 نشطة، و184 ألفًا و476 متعافى، فيما توفي 3 آلاف و309 حالات.

مريض يتلقى العلاج في مركز مصراتة الطبي، 21 يوليو 2021. (المركز)
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