مركز مصراتة الطبي: وصول 324 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

جانب من علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، 21 يوليو 2021. (مركز مصراتة الطبي)

أكد مركز مصراتة الطبي ارتفاع عدد الحالات المصابة بجائحة فيروس كورونا بالمدينة، مع وصول 324 حالة صباح اليوم الأربعاء للمركز.

وقال المركز إن عيادة الكشف الأوليّ لحالات الاشتباه ومتابعة الحالات الموجبة استقبلت اليوم الأربعاء ومنذ ساعات الصباح الأولى 324 حالة خضعت للكشف والمتابعة وتم تزويدها بالأدوية اللازمة.

وأشار إلى «إيواء حالات أخرى كانت تعاني من نقص الأكسجين وصعوبة في التنفس بالعيادات، وذلك لتلقيها الرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن وضعها الطبي».

جانب من علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، 21 يوليو 2021. (مركز مصراتة الطبي)

جانب من علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، 21 يوليو 2021. (مركز مصراتة الطبي)

جانب من علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، 21 يوليو 2021. (مركز مصراتة الطبي)

جانب من علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، 21 يوليو 2021. (مركز مصراتة الطبي)