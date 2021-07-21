وكيل وزارة الصحة يتابع وضع مراكز العزل ويوجه بصرف المكافآت للعاملين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 07:36 مساء
وكيل وزارة الصحة سمير كوكو يتابع أوضاع مراكز العزل في اجتماع بطرابلس، 21 يوليو 2021. (وزارة الصحة)

وجه وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سمير كوكو، بحل المشاكل المالية للعاملين في مراكز العزل وصرف المكافآت لهم في أسرع وقت، فيما تابع أوضاع مراكز العزل الخاصة بالمصابين بفيروس «كورونا المستجد». 

وعقد وكيل الوزارة اجتماعا في مدينة طرابلس، اليوم الأربعاء، لمتابعة وضع المراكز الصحية، وسير العمل فيها والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمة لمصابي الوباء، كما شدد على ضرورة توفير الأكسجين بكميات كافية، حسب بيان للوزارة. 

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واعتبر أن العاملين بمراكز العزل والفلترة هم العمود الفقري لمجابهة الجائحة، فيما أعطيت التعليمات لإدارة التفتيش بمتابعة ومراجعة كافة مراكز العزل والفلترة في ربوع ليبيا وتقديم البيانات التي تشمل الإحصاءات الدقيقة لتسهيل تسيير أعمالها.

كما تمت مناقشة وضع الأكسجين في المراكز،  وكلفت إدارة المشروعات والطوارئ متابعة الملف وحل كافة المختنقات التي تعيق إنسيابية تزويد الأكسجين، لوجستية أو مالية، وتقديم ما يعيق الإمدادات لعرضها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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