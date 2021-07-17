أبوالغيط يؤكد للدبيبة دعم «الرئاسي» والحكومة للإعداد للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 12:26 صباحا
لقاء الدبيبة وأبو الغيط في نيويورك، 15 يوليو 2021، (الجامعة العربية)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد دبيية دعم الجامعة للمجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والإعداد للانتخابات في ٢٤ ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في جلسة محادثات أمس الخميس، على هامش جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول الوضع في ليبيا، حسب بيان الجامعة العربية، الجمعة.

وبحث أبوالغيط مع الدبيبة الوضع في ليبيا عموما، والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث اتفاق على زيارة أبوالغيط ليبيا في أقرب وقت.

وأعرب الدبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم العرب واحتضانهم لها في ظل الوضع الحالي، بينما أكد أبوالغيط التزامه بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد الي بر الأمان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.

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