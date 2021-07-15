وكيل «الخارجية» يبحث مع القائم بأعمال سفارة بريطانيا التعاون الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 08:46 صباحا
لقاء وكيل الخارجية مع القائم بأعمال السفارة البريطانية، 14 يوليو 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد عيسى مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا كيث إنجلش، فرص التعاون بين البلدين في مجالات «الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة».

كما استعرض اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بطرابلس، أمس الأربعاء، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة محمد المقهور، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الطرفان مسألة عودة السفارة البريطانية لمزاولة مهامها بشكل كامل من طرابلس، تسهيلًا لحصول المواطنين على التأشيرة، بدلًا من تكبدهم مشاق السفر إلى تونس.

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