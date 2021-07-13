المشري والكبير وشكشك يبحثون عدم اعتماد «النواب» مشروع الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 07:50 مساء
اجتماع المشري والكبير وشكشك، 13 يوليو 2021، (مجلس الدولة)

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عددا من الملفات، أهمها عدم اعتماد مشروع الميزانية العامة فى جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في اجتماع بديوان المجلس، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية اسليمان الشنطي ورئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى اتفاق الحضور على «التشديد بشكل دقيق» على عمليات الصرف، ومتابعة أي تجاوزات قد تضر بالمال العام، مع مراعاة سعر الصرف الحالي للعملة الصعبة، لغرض تثبيت الأسعار فى الأسواق، فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.

وأضاف البيان، أن هذا اللقاء تبعه اجتماع بين المشري والشنطي، ناقش عدة ملفات «تتعلق بأهمية استقرار الدولة».

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