حملة تطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من شهرين إلى 6 أشهر في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 12 يوليو 2021, 08:50 مساء
تطعيم أحد الأطفال في مركز صحي ببني وليد. (الإنترنت)

أطلق عددا من المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية ببلدية بني وليد، حملة تطعيمات تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من شهرين وأربعة وستة أشهر تمثلت في الطعم الخماسي والسداسي والطعم المضاد لالتهاب السحايا.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن الحملة جاءت بعد النقص الكبير الذي عانت منه المراكز الصحية لهذه التطعيمات، مؤكدا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عملية التطعيمات.

- إعلان موعد توفر التطعيمات الإجبارية للأطفال في بني وليد

وذكر أبوالنيران أن الإدارة الصحية خصصت 6 مراكز للتطعيم وهي: المركز الصحي الجملة، وحدة الشمالية القروي، المركز الصحي المردوم، المركز الصحي تنيناي، المركز الصحي الخرماني، المركز الصحي النورة.

وتعاني المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد منذ أشهر من نقص حاد في التطعيمات واللقاحات الخاصة بالأطفال.

تطعيم أحد الأطفال في مركز صحي ببني وليد. (الإنترنت)
تطعيم أحد الأطفال في مركز صحي ببني وليد. (الإنترنت)
تطعيم أحد الأطفال في مركز صحي ببني وليد. (الإنترنت)
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