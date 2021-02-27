إعلان موعد توفر التطعيمات الإجبارية للأطفال في بني وليد

طفل حديث الولادة يتلقي تطعيمًا. (الإنترنت)

قال مدير مكتب الرعاية الصحية في بني وليد، أيمن فرج الهوادي، ومدير التطعيمات في المدينة صالح الصيعاني، اليوم السبت، إن جميع التطعيمات الإجبارية للأطفال لجميع الفئات العمرية ستتوفر نهاية الأسبوع الجاري، وفق بيان لإدارة الخدمات الصحية بني وليد.



وتعاني المراكز الصحية في بلدية بني وليد نقصًا كبيرًا في التطعيمات. وتسببت جائحة فيروس «كورونا المستجد» نهاية العام الماضي، في انقطاع التطعيمات الإجبارية للأطفال عدة أسابيع في بني وليد قبل أن تعود المراكز الصحية بالمدينة لاستقبال الأطفال من سكان المدينة والنازحين من خارجها.

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ووصلت نهاية أغسطس الماضي، شحنة من التطعيمات الخاصة بالأطفال إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي في بلدية بني وليد بعد انقطاعها لعدة أسابيع.