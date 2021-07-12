غدا.. «النواب» يستكمل مداولات مشروع قانون الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 05:01 مساء
من أعمال جلسة مجلس النواب في طبرق، 12 يوليو 2021. (الناطق باسم المجلس)

علق مجلس النواب جلسته الرسمية التي انعقدت اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور نائبه فوزي النويري، حيث واصل المجلس مناقشاته بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م، وفق الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، منوهًا إلى استئناف الجلسة غدًا الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية.

وقال بليحق: إنه «جرى خلال جلسة (الإثنين) الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وناقشه النواب».

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وفي وقت سابق نفى الناطق باسم مجلس النواب تصويت المجلس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وتنتظر حكومة الوحدة الوطنية إقرار قانون الميزانية من مجلس النواب رغم تمسُّكها بالرقم المقترح، 93 مليار دينار، في مقابل سعي عدد من النواب إلى تمرير «مشروط» للقانون بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية، وقرابة الأربعة أشهر على تسلم السلطة التنفيذية مهامها.

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