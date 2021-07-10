شركة مليتة: صيانة بعض المحطات من حقل الوفاء إلى المجمع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 09:05 مساء
جانب من تفقد مواقع تابعة لشركة مليتة للنفط والغاز تمهيدا لصيانتها، 9 يوليو 2021. (الشركة)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز أنه من المقرر البدء في صيانة بعض المحطات والمواقع على الخط الممتد من حقل الوفاء إلى مجمع مليتة حتى المحطة «6».

وقام مسؤولون في الشركة بجولة، أمس الجمعة، للمواقع المقرر صياناتها قريبًا، إضافة إلى استراحة درج لتفقد مدى عمل المحطات وتقييم أعمال الصيانة التي من المستهدف أن تبدأ في القريب العاجل، إضافة إلى التنسيق لإزاحة الرمال المتحركة.

كما جرت دراسة إمكانية وضع حواجز تحد من زحف الرمال داخل المحطات بالتنسيق المسبق مع مدير حقل الوفاء المهندس صلاح السني.

شارك في الجولة مراقب الأمن الصناعي بالحقول، وفريق من قسم الصيانة وقسم الأمن الصناعي ودوريات خط النفط، وفريق العمل من حقل الوفاء ومجمع مليتة، وبدأت الجولة من حقل الوفاء مرورًا بالمحطات من 1 إلى 6.

واليوم السبت، أكدت الشركة اختتام المرحلة التدريبية الأولى بعنوان الإدارة الأمنية الخاصة بمستخدمي الأمن الصناعى بحقل الفيل، وذلك بحضور مدير الحقل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا».

جانب من تفقد مواقع تابعة لشركة مليتة للنفط والغاز تمهيدا لصيانتها، 9 يوليو 2021. (الشركة)
جانب من تفقد مواقع تابعة لشركة مليتة للنفط والغاز تمهيدا لصيانتها، 9 يوليو 2021. (الشركة)
جانب من تفقد مواقع تابعة لشركة مليتة للنفط والغاز تمهيدا لصيانتها، 9 يوليو 2021. (الشركة)
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