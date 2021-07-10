دورة تدريبية لـ39 ضابطا بأجدابيا استعدادا لانتخابات 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 11:41 صباحا
تكريم أحد الضباط ضمن أعمال الدورة الأولى في مجال الأمن الإنتخابي بمديرية أمن أجدابيا بين 4 و8 يوليو. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تدريب 39 ضابطًا في أجدابيًا ضمن الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السبت، إلى أن تدريب الضباط يأتي ضمن الدورة الأولى في مجال الأمن الانتخابي بمديرية أمن أجدابيا والتي عُقدت خلال الفترة من 4 إلى 8 يوليو.

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واستهدفت الدورة 39 ضابطًا من رؤساء الأقسام والمراكز بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا للانتخابات بأجدابيا، وبإشراف مباشر من مدير الأمن. ونوهت الوزارة إلى أن «الخطة التدريبية أعدتها إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتنسيق المباشر مع المفوضية العليا للانتخابات».

ويوم الأحد الماضي، أطلقت المفوضية العليا للانتخابات منظومة تسجيل الناخبين، قائلة إنها ستبدأ في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخاب.

من أعمال الدورة الأولى في مجال الأمن الإنتخابي بمديرية أمن أجدابيا بين 4 و8 يوليو. (وزارة الداخلية)
من أعمال الدورة الأولى في مجال الأمن الإنتخابي بمديرية أمن أجدابيا بين 4 و8 يوليو. (وزارة الداخلية)
من أعمال الدورة الأولى في مجال الأمن الإنتخابي بمديرية أمن أجدابيا بين 4 و8 يوليو. (وزارة الداخلية)
من أعمال الدورة الأولى في مجال الأمن الإنتخابي بمديرية أمن أجدابيا بين 4 و8 يوليو. (وزارة الداخلية)
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