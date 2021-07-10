ورشة عمل عن تبادل الخبرات في الطعون الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 11:27 صباحا
شعار المفوضية العليا للانتخابات، (أرشيفية: الإنترنت)

 نظّمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء،  بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية اليوم، السبت بفندق كورنثيا ورشة عمل حول تبادل الخبرات في مجال الفصل في الطعون الانتخابية.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، تهدُف الورشة التي تستمر 3 أيام إلى التعريف بجوانب العملية الانتخابية ومناقشة وتحليل الأحكام  القضائية في ليبيا، وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في فض النزاعات الانتخابية، وتعزيز فهم المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الدول الأخرى.

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وعُقدت في اليوم الأول عدة جلسات للإطار القانوني للانتخابات والعملية الانتخابية في ليبيا، وأنواع وطبيعة النزاعات الانتخابية، والجوانب الفنية للانتخابات، والاختصاص القضائي في النزاع الانتخابي.

ويوم الأحد الماضي، أطلقت المفوضية العليا للانتخابات منظومة تسجيل الناخبين، قائلة إنها ستبدأ في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخاب.

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