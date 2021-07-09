وزير النفط يبدأ جولة لتفقد الحقول والموانئ النفطية شرق البلاد غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 10:22 مساء
وزير النفط والغاز محمد عون، (أرشيفية: وزارة النفط)

يجري وزير النفط والغاز محمد عون، جولة لتفقد الحقول والموانئ النفطية في شرق البلاد، تبدأ غدا السبت، للإطلاع على أوضاع العاملين والشركات العاملة في القطاع النفطي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الزيارة الثانية لعون، الذي سيجتمع مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير القطاع النفطي، بالإضافة إلى اجتماع سيضم إدارات الحقول النفطية للوقوف على الأساليب الحديثة التي من الممكن أن تسخدمها في عملها.

وأوضح المكتب أن الزيارة ستستهدف أيضا الوقو على المرافق التي تحتاج إلى تطوير وتحسين المشاريع، مشيرا أن الوزير سيتأكد من أن العمليات النفطية تسير وفق متطلبات الحفاظ على البيئة، وتحقيق معايير السلامة للأفراد والمنشآت، حيث ستشمل زيارته ميناء البريقة وحقول الحطيبة والساحل وزلطن وغيرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق
عربى
26 كولومبياً وأميركيان شاركوا في اغتيال رئيس هايتي
دولى
تحالف «فايزر/بايونتيك» يتجه لطلب التصريح لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»
دولى
المختبر المرجعي في مصراتة: أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليبيا
انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حصر دواء أميركي لـ«ألزهايمر» على فئة واحدة.. ما هي؟