غلق الأجواء مع تونس منتصف ليل الجمعة وإعلان إجراءات للعالقين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 02:35 مساء
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، غلق الأجواء مع تونس قبل منتصف ليل الجمعة بدقيقة واحدة (23.59)، ودعت إلى التقيد بثلاثة إجراءات بالخصوص.

وشملت هذه الإجراءات «عدم السماح لأي مسافر بالصعود على متن أية طائرة متجهة إلى الجمهورية التونسية إلا من حاملي الجنسية التونسية العائدين والجنسيات الأجنبية فقط»، وفق بيان منشور على صفحة المصلحة بموقع «فيسبوك».

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وحضت المصلحة على ضرورة «موافاة إدارة النقل الجوي بشكل عاجل بطلبات الرحلات العارضة المشغلة بتاريخ اليوم لغرض العودة بالمواطنين الليبيين العالقين في تونس»، إضافة إلى «التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي على ألا يتجاوز إجراء مسحة pcr 48 ساعة من تاريخ السفر مع ضرورة وجود الباركود QR».

والخميس، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الرابع للعام الجاري، غلق الحدود مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، والنسخة المتحورة «دلتا» وحديث الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية عن انهيار النظام الصحي في البلاد.

وأشار حمودة إلى أن الدولة الليبية «ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في تونس جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد».

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