مجلس الوزراء يقرر إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 07:44 مساء

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرر خلال اجتماعه الرابع للعام الجاري الذي عقد، اليوم الخميس، إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والنسخة المتحوة «دلتا» وحديث الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية عن انهيار النظام الصحي في البلاد.

وأوضح حمودة، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء قرر غلق المنافذ البرية والجوية ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة أسبوع كامل، منوها إلى أن الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في تونس جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد.

كما أكد حمودة أن مجلس الوزراء قرر أيضا إيقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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