وصول تجهيزات متكاملة لعيادة أمراض النساء بمركز طبرق الطبي

التجهيزات الطبية المتكاملة المخصصة لعيادة أمراض النساء بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

وصلت، مساء أمس السبت، إلى مركز طبرق الطبي تجهيزات متكاملة لعيادة الكشف عن أمراض النساء بالمركز مقدمة من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وقال مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي إلى «بوابة الوسط»: إن هذه التجهيزات تأتي في إطار التعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لدعم المؤسسات الصحية والإنسانية لا سيما في بعض النواقص التي يعاني منها المركز.

وثمن مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي، مجهودات نائب رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي محمد منصور الصالحين، وجميع العاملين بالهيئة لتعاونهم اللا محدود مع المركز.

التجهيزات الطبية المتكاملة المخصصة لعيادة أمراض النساء بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

التجهيزات الطبية المتكاملة المخصصة لعيادة أمراض النساء بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)