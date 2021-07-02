النيابة العامة تعلن إجراءات احتياطية في جرائم التعدي على أملاك الدولة

النائب العام الصديق الصور. (فيسبوك)

أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور أن النيابة العامة أمرت باتخاذ إجراءات احتياطية استلزمها التحقيق الابتدائي في جرائم التعدي على أملاك الدولة.

وأشارت النيابة في بيان الخميس، إلى «صحة واقع ارتكاب 120 حالة تعد كان محل ارتكابها قطع أشجار الغابات الكائنة ببلديتي القره بوللي، وقصر الآخيار، ومناطق غنيمة والنقازة، وجبرون، والطويبية».

ونوهت إلى أن «مأموري الضبط القضائي سجلوا حالات تعدي أخرى في المنطقة الوسطى مست أراضي مشروع وادي كعام الزراعي، ومشاتل منطقة ماجر، ومزرعة دواو، وموقع صناعة الأعلاف، وموقع عين وادي كعام الزراعي، ومزارع الموز والتين والكروم المملوكة للدولة ؛ وشواطي منطقتي القزاحية والهشم».

الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء

وفي المنطقة الغربية، وحسب بيان النيابة العامة، فقد «توصلت جهات إنفاذ القانون عبر عملها ضمن غرفة أمنية مشتركة إلى رصد وإثبات حالات التعدي على أرض مشاتل سوق العلالقة الكائنة بمدينة صبراتة، والأراضي العائدة لمعهد الإنماء العربي، وأرض مشروع زراعة الكروم بذات المدينة، وأرض منتزه صبراتة الوطني، وغابة منطقة الطويلة والغابات الكائنة شمال وجنوب مدينة صرمان، وأرض مشروع زراعة الموز الكائن بذات المدينة».

وأصدر النائب العام تعليماته لجهات إنفاذ القانون وأخصها جهاز الشرطة الزراعية بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدى على املاك الدولة شرق البلاد وجنوبها خلال مدة لاتتجاوز أخر أيام الشهر الداخل مع استكمال أعمال رصد وإحصاء حالات التعدي بالمنطقة الغربية.

وذكر البيان أن «الجهات الأمنية المناط بها واجب التصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة ألقت القبض على عدد من مرتكبي التعديات وضبط ما بحيازتهم من آلات استعملت في ارتكابها ؛ وتمت مباشرة إجراءات التحقيق في مواجهتهم» .