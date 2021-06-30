السيطرة على حريق اندلع جراء انفجار صندوق كهرباء بمستشفى بني وليد العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 10:26 مساء
آثار الحريق بقسم الباطنة في مستشفى بني وليد العام. (المكتب الإعلامي للمستشفى)

أكد المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام السيطرة على حريق اندلع بقسم الباطنة جراء انفجار صندوق التحكم بالكهرباء «بسبب الحرارة المرتفعة وطرح الأحمال».

وأضاف المصدر عبر صفحته على «فيسبوك» أن الانفجار تسبب في اشتعال النار بالقسم مع وجود العديد من الحالات الإيوائية بالقسم، مؤكدا إخراج كافة الحالات والسيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.

وأشاد المكتب الإعلامي بـ«فزعة أهالي بني وليد وشبابها الحاضرين والموظفين والعاملين بالمستشفى وقسم الإطفاء ومديرية أمن بني وليد» في السيطرة على الحريق وإخراج المرضى من القسم.

وأكد المكتب الإعلامي بدء أعمال التنظيف والصيانة من قبل موظفي مستشفي بني وليد العام لقسم الباطنة وإرجاع وربط التيار الكهربائي لقسم الكلي المجاور له لكي يقدم خدماته للمواطنين بكل يسر وسهولة.

آثار الحريق بقسم الباطنة في مستشفى بني وليد العام. (المكتب الإعلامي للمستشفى)
آثار الحريق بقسم الباطنة في مستشفى بني وليد العام. (المكتب الإعلامي للمستشفى)
آثار الحريق بقسم الباطنة في مستشفى بني وليد العام. (المكتب الإعلامي للمستشفى)
آثار الحريق بقسم الباطنة في مستشفى بني وليد العام. (المكتب الإعلامي للمستشفى)
آثار الحريق بقسم الباطنة في مستشفى بني وليد العام. (المكتب الإعلامي للمستشفى)
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