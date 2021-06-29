المسماري ينفي الهجوم على مطار الويغ العسكري جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 12:29 صباحا
أحد عناصر القوات التابعة للقيادة العامة بقاعدة الويغ في الجنوب الليبي. (الناطق باسم القيادة العامة)

نفى الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، الهجوم على مطار الويغ العسكري جنوب ليبيا، وذلك ردا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مؤكدا استمرار العملية الأمنية في المنطقة.

وجاء في بيان إعلامي نشره المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» مساء الاثنين، «تناولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة خبر كاذب بهجوم على مطار الويغ العسكري وهذا خبر كاذب وعاري عن الصحة».

ونقل المسماري أن ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب العميد ركن محمد الخازمي «أكد أن كافة الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات» التابعة للقيادة العامة، معتبرا ان «الغرض من هذه الاشاعات التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوبية وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوبية».

- القيادة تطلق «عملية» لتعقب الإرهابيين وطرد المرتزقة الأفارقة في جنوب غرب ليبيا

كما أكد المسماري استمرار العملية الأمنية التي أعلن عنها قبل أيام «بتعليمات ومتابعة» من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر وغرف العمليات العسكرية المختصة.

وأطلقت القيادة العامة عملية «لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه» في المنطقة الجنوبية وفق ما أعلن المسماري في 17 يونيو الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: الإمارات تمهل إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية
دولى
مواطن يسلم وزارة البيئة جهاز تتبع لطائر عثر عليه نافقا بمزرعته في الجنوب
ليبيا
الميزانية وتوحيد المرتبات وتعيين وزير الدفاع.. الكشف عن كواليس جلسة «النواب»
ليبيا
كوبيش للمشاركين في الملتقى: لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول لاتفاق بشأن القاعدة ...
ليبيا
إغلاق عيادات خاصة وصيدليات في بنغازي
ليبيا
بلجيكا تجرد البرتغال من لقب أوروبا وتبلغ ربع النهائي لملاقاة إيطاليا بعد حبس ...
رياضة عالمية
ترامب يطلق من أوهايو معركة انتخابات منتصف الولاية
دولى
وزارة الداخلية: حملة أمنية لضبط الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة (صور)
ليبيا
البعثة الأممية تعلن التوصل إلى «صيغ توافقية» حول العديد من القضايا العالقة بشأن ...
ليبيا
صراع بلجيكي - برتغالي لخطف فرصة لقاء إيطاليا في ربع نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان
عربى
إحراق كنيستين كاثوليكيتين في أراض للسكان الأصليين بكندا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لصيانة المقاعد الجلدية بسيارتك