المسماري ينفي الهجوم على مطار الويغ العسكري جنوب ليبيا

أحد عناصر القوات التابعة للقيادة العامة بقاعدة الويغ في الجنوب الليبي. (الناطق باسم القيادة العامة)

نفى الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، الهجوم على مطار الويغ العسكري جنوب ليبيا، وذلك ردا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مؤكدا استمرار العملية الأمنية في المنطقة.

وجاء في بيان إعلامي نشره المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» مساء الاثنين، «تناولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة خبر كاذب بهجوم على مطار الويغ العسكري وهذا خبر كاذب وعاري عن الصحة».

ونقل المسماري أن ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب العميد ركن محمد الخازمي «أكد أن كافة الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات» التابعة للقيادة العامة، معتبرا ان «الغرض من هذه الاشاعات التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوبية وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوبية».

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كما أكد المسماري استمرار العملية الأمنية التي أعلن عنها قبل أيام «بتعليمات ومتابعة» من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر وغرف العمليات العسكرية المختصة.

وأطلقت القيادة العامة عملية «لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه» في المنطقة الجنوبية وفق ما أعلن المسماري في 17 يونيو الجاري.