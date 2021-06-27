البحرية الليبية تنقذ 201 مهاجر غير شرعي بالبحر المتوسط

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين بالبحر المتوسط على متن قارب مطاطي, 27 يونيو 2021. (البحرية الليبية)

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 201 مهاجر غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، بالبحر المتوسط، صباح اليوم، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية في بيان اليوم، إن عملية الإنقاذ تأتي في إطار «الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية» وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وأوضح أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن صباح اليوم من إنقاذ 201 مهاجر من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

- «البحرية الليبية»: إنقاذ 33 مهاجرًا غير شرعي بالبحر المتوسط على متن قارب مطاطي

وبحسب البيان، تم تحريك الزورق «فزان» فور تلقيه نداء استغاثة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 33 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، بالبحر المتوسط، أمس، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين بالبحر المتوسط على متن قارب مطاطي, 27 يونيو 2021. (البحرية الليبية)