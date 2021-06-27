«البحرية الليبية»: إنقاذ 33 مهاجرا غير شرعي بالبحر المتوسط على متن قارب مطاطي

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين بالبحر المتوسط على متن قارب مطاطي, 26 يونيو 2021. (البحرية الليبية)

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 33 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، بالبحر المتوسط، أمس، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية في بيان اليوم، إن عملية الإنقاذ تأتي في إطار «الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية» وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وأوضح أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن مساء أمس من إنقاذ 33 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وبحسب البيان، تم تحريك الزورق «أوباري» فور تلقيه نداء استغاثة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين بالبحر المتوسط على متن قارب مطاطي, 26 يونيو 2021. (البحرية الليبية)

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين بالبحر المتوسط على متن قارب مطاطي, 26 يونيو 2021. (البحرية الليبية)