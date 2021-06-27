«المفوضية»: تركيب لوحات أرقام مراكز الانتخاب

تركيب لوحات أرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي جرى تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع. (مفوضية الانتخابات)

قالت المفوضية العليا للانتخابات إن مكاتب الإدارة الانتخابية للمفوضية باشرت خلال اليومين الماضيين عملية تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي جرى تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع.

وأوضحت المفوضية في بيان، الأحد، أن تركيب اللوحات استعدادًا لفتح سجل الناخبين خلال الأيام المقبلة، في الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.

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وفي منتصف هذا الشهر، أكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، «الجاهزية الكاملة» للمفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل. وذلك خلال لقاء السايح مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة.

تركيب لوحات أرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي جرى تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع. (مفوضية الانتخابات)

تركيب لوحات أرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي جرى تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع. (مفوضية الانتخابات)

تركيب لوحات أرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي جرى تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع. (مفوضية الانتخابات)

تركيب لوحات أرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي جرى تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع. (مفوضية الانتخابات)