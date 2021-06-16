عقيلة يرفض «محاولات عرقلة» الانتخابات.. والسايح يؤكد «الجاهزية الكاملة» لإجراء الاستحقاق في موعده

عقيلة صالح مصافحا السايح خلال لقاء في مكتبه بالقبة، 16 يونيو 2021. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، «الجاهزية الكاملة» للمفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء السايح مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، حيث أكد الأخير «رفضه التام لكل محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات» عن موعدها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

- السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

وعدد صالح هذه المحاولات، ومنها «الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط، الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل».

وأكد «حق الشعب الليبي في اختيار مَن يحكمه بطريق مباشر في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة»، واعتبر «أي محاولة للعبث بالمفوضية من قبل أي جهة كانت» بمثابة «عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها».

ونهاية مايو الماضي، انتقد السايح، خلال مقابلة مع برنامج «عكس التيار» المذاع على «قناة الوسط»، المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، معتبرًا أنها محاولة لـ«المماطلة» و«عرقلة» الاستحقاق المقبل.