الدبيبة للمشاركين بـ«برلين 2»: ليبيا الموحدة المعافاة خير شريك لكم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 02:15 مساء
الدبيبة خلال إلقائه كلمة في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، 23 يونيو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، للمشاركين في مؤتمر برلين الثاني، إن «ليبيا الموحدة المعافاة خير شريك لكم»، ودعاهم إلى ضرورة دعم الحكومة في سعيها للوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مع التقيد باحترام سيادة البلاد.

وفي كلمته في افتتاح مؤتمر برلين الثاني، اعتبر الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية تمكنت من توفير استقرار نسبي للخدمات المقدمة للمواطنين مثل السيولة وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد»، مؤكدا أن الاستقرار السياسي يمثل أولوية الحكومة إضافة إلى عملها على حلحلة الأزمات الآنية، وقال: «لا بد من العمل على الحاضر دون أن ننسى المستقبل».

ووجه حديثه إلى الأطراف الليبية، قائلا: «إلى كل الأطراف الليبية أوقفوا العبث والعمل على تعطيل الاستحقاقات لمساعدة الشعب ووقف المعرقلين والمضي قدما».

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