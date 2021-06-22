شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (الثلاثاء 22 يونيو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 11:01 صباحا
غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء في ليبيا. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي ثلاث ساعات ونصف على فترتين، اليوم الثلاثاء.

وستطرح الأحمال في الجناح الشرقي خمس ساعات، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم السبت الماضي، اضطرت شركة الكهرباء إلى تعديل ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة لانخفاض ضغط الغاز من المصدر بمحطة مصراتة الغازية للدورة المزدوجة ومحطة الخمس الغازية.

وقالت الشركة إن هذا الأمر أدى إلي فقد نحو «130 ميغاوات»، مع ازدياد الطلب على الطاقة وعدم الترشيد في الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال من أربع إلى خمس ساعات في الجناحين.

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